Mit den Händen in der Erde wühlen, sich um Pflanzen kümmern, einen Plan machen: Was für Hobbygärtner ganz normal ist und ihnen Spaß bereitet, ist für viele Menschen mit Depressionen undenkbar. Das Krankheitsbild der Depression ist weit , aber viele Betroffene klagen über Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Die sogenannte Gartentherapie soll eine Möglichkeit sein, aus dem Teufelskreislauf auszubrechen - als Ergänzung zur medizinischen Behandlung einer Depression. Denn mit Gartenarbeit allein lässt sich keine Depression besiegen!

Kontrolliert unter ärztlicher Aufsicht gärtnern, solche Angebote bieten in Deutschland nur sehr wenige Therapie-Einrichtungen an. Das bedeutet aber nicht, dass die Gartentherapie umstritten ist. Oft fehlt es den Kliniken einfach nur an Personal, an Zeit oder geeigneten Freiflächen.