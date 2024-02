Um einen Termin bei einem Facharzt oder Psychotherapeuten zu bekommen, muss man oft monatelange Wartezeiten in Kauf nehmen. Bei manchen Ärzten wird man als Neupatient gar nicht mehr aufgenommen. Woran liegt das? Seit Januar 2023 fällt die Neupatientenregelung weg. Das Gesetz wurde 2019 eingeführt und sollte für Praxen ein Anreiz sein, mehr Termine anzubieten und mehr Menschen zu behandeln. Durch den Wegfall ist es für viele Menschen seit diesem Jahr nun noch schwieriger geworden, einen Facharzt zu finden.

Was also tun, wenn man von der Facharztpraxis abgewiesen wird? Es gibt zwei Möglichkeiten, doch an einen Termin zu kommen. Und das sogar innerhalb von vier Wochen!