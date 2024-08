Verdauungs-Booster: Leinsamen ist eine Top-Quelle für Ballaststoffe, die eine wichtige Rolle bei der Verdauung spielen. Die Schleimstoffe, die im Leinsamen enthalten sind, quellen im Magen auf und sorgen so für eine längere Sättigung. Außerdem regen sie die Darmbewegung an und wirken damit Verstopfungen entgegen.



Omega-3-Fettsäuren: Leinsamen enthält eine hohe Konzentration an Alpha-Linolensäure (ALA), einer Omega-3-Fettsäure. Alpha-Linolensäure kann den Cholesterinspiegel senken und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.



Antioxidantien: Der entzündungshemmende Wunderstoff in Leinsamen? Lignane! Diese Pflanzenstoffe können die Zellen vor schädlichen freien Radikalen schützen. Lignanereiche Ernährung reduziert das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen, zum Beispiel für Speiseröhren-, Magen- und Darmkrebs sowie Brustkrebs für Frauen nach der Menopause. Außerdem verringert der Verzehr von Lignanen das Risiko, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln.