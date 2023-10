Doch so ganz ohne Tierhaltung kann auch das In-vitro-Fleisch nicht hergestellt werden. Denn dafür sind unter anderem tierische Stammzellen nötig, die dem lebenden Tier bei einer Biopsie entnommen werden. Aus diesen Zellen werden im Labor mit Hilfe einer Nährlösung aus Zucker, Mineralien und Sauerstoff Muskelfasern, Fett und anderes Gewebe gezüchtet. Wichtig ist dabei eine konstante Temperatur, die in etwa der Körpertemperatur des jeweiligen Tieres entspricht. Die Methoden zur Produktion von Zellkultur-Fleisch entspricht damit dem Züchten von Gewebe zu medizinischen Zwecken. Etwa so, wie es sich bei Hauttransplantationen bewährt hat.

Bisher gab es Laborfleisch nur in wenigen Ländern zu kaufen. Seit 2020 wurde es lediglich in Singapur in Form von Hähnchenfleischnuggets angeboten. Jetzt folgt das nächste Land. Am 22.06.23 wurde in den USA eine Zulassung genehmigt, die den Verkauf von Laborhühnerfleisch erlaubt.