Dealen bleibt strafbar, für alle. Einige Strafen werden verschärft, um den Jugendschutz zu stärken. So wird der Verkauf von Cannabis an Minderjährige mit mindestens zwei Jahren Freiheitsentzug bestraft statt wie bisher mit einem Jahr. Der Erwerb von Cannabis bleibt ebenfalls verboten, bis zu bestimmten Grenzen allerdings straffrei. Zudem ist der Konsum von Cannabis vom Schwarzmarkt häufig mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko verbunden, da der THC-Gehalt, Verunreinigungen und der mögliche Anteil giftiger Beimengungen unbekannt sind.

Wer denkt, er könne nach der Teil-Legalisierung Cannabis zum Eigenkonsum in niederländischen Coffeeshops kaufen und mit nach Deutschland nehmen, der irrt: Die Einfuhr ist weiterhin nicht erlaubt. Darauf weist die Polizei in der Grafschaft Bentheim hin, die an der deutsch-niederländischen Grenze liegt. Das einzige, was laut Zoll erlaubt ist: die Einfuhr von Cannabis-Samen aus der EU zum Anbau für den Eigenbedarf oder für Anbau-Clubs.

Wem die Mitgliedschaft im Club zu umständlich ist, der kann selbst anbauen: Bis zu drei Cannabispflanzen dürfen privat angebaut werden.



Die Samen oder Stecklinge dafür kann man in einem Cannabis-Club erwerben - auch als Nicht-Mitglied. Die Regeln für den Betrieb dieser Vereine sind am 1. Juli in Kraft getreten.



Aber: Geerntet werden darf nur für den Eigenkonsum und nicht zur Weitergabe an andere. Cannabis an Freunde oder Mitbewohner zu verschenken, ist also verboten. Wer dagegen verstößt, riskiert eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.