Der Name trügt: Nicht immer sind K.-o.-Tropfen tatsächlich flüssig, es gibt sie auch in Pulver- und Tablettenform. Wenn von K.-o.-Tropfen die Rede ist, ist meistens GHB oder GBL gemeint, auch als "Liquid Ecstasy" bekannt. Eine Droge, die auch als Party-Droge bekannt ist.



Bei dem Begriff K.-o.-Tropfen, der vom englischen Wort "knockout" kommt, geht es jedoch um den unfreiwilligen Konsum: Laut der Berliner Kampagne "K.-o.-Tropfen – Nein Danke" werden Betroffenen auch Ketamin, Benzodiazepine wie Rohypnol oder andere Downer in den Drink gemischt. Wie oft und in welcher Menge, ist oft unklar. Denn eine einheitliche Statistik gibt es dazu in Deutschland nicht.



Sogenannte "Downer", also Drogen mit beruhigender Wirkung, sollen die Opfer wehr- oder willenlos machen, um sie vergewaltigen oder ausrauben zu können.



Da sie farblos sind und kaum Geschmack haben, können sie unbemerkt und in hohen Dosen in Getränke oder Speisen gemischt werden. Vor allem in alkoholischen Getränken sind K.-o.-Tropfen meist nicht wahrnehmbar.