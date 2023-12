Die Niederlande haben ein spannendes Cannabis-Experiment gestartet: Es geht um den Handel mit legal und selbst angebautem Marihuana. Coffeeshops in den Städten Tilburg und Breda dürfen nun die legal gezüchteten Drogen auch verkaufen - und brauchen keine Strafen zu befürchten.



Bislang waren die Coffeeshops bei der Beschaffung ihrer Vorräte auf illegale und oft kriminelle Händler angewiesen.



In Coffeeshops in den Niederlanden wird der Verkauf und Konsum von kleinen Mengen Haschisch oder Marihuana geduldet. Im Alltag kommt es aber immer wieder zu Problemen. Um die wenigstens ein bisschen zu entschärfen, hat die niederländische Regierung dem Experiment des staatlich kontrolliertem Anbaus und Verkaufs der Drogen nun zugestimmt.