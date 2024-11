Studien zum Alkoholkonsum gibt es viele. In einer internationalen Studie im Jahr 2016 haben Wissenschaftler herausgefunden, dass ein bis zwei Gläser Bier am Tag die Lebenserwartung erhöhen können. Allerdings räumen die Forscher auch ein, dass "selbst bei niedrigeren Dosierungen die Vorteile von Alkohol durch seine schädlichen Wirkungen zunichtegemacht werden". So kann ein geringer Alkoholkonsum zwar das Risiko für bestimmte Gefäßkrankheiten senken, aber das Risiko für bestimmte Krebsarten, Leberzirrhose und Unfalltod erhöhen.



Da die "gesunde" Wirkung des Bieres dadurch quasi aufgehoben wird, haben Forscher der Universität Nova in Lissabon 2022 untersucht, ob es einen Unterschied macht, ob man alkoholfreies oder alkoholhaltiges Bier trinkt.