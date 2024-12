Studien zeigen: Sport am Abend senkt den Blutzucker stärker als am Tag. Wer mag und den Blutzucker verbessern will, geht also in den Abendstunden Joggen oder ins Fitnessstudio. Aber auch zu Hause lässt sich etwas für die Gesundheit tun!



Denn wer sagt denn, dass man beim Fernsehen die ganze Zeit nur auf der Couch liegen muss? Eben! Die Zeitschrift "Diabetes Ratgeber" empfiehlt, zwischendurch aufzustehen und eine kleine Bewegungs-Einheit einzubauen. Am besten sogar alle 30 Minuten.



Das "Sportgerät": Die Sofa-Lehne oder ein Besenstiel! Eine Matte auf dem Boden vor der Couch kann der Motivation zusätzlich auf die Sprünge helfen.