In der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade hat ein Landwirt am Montagnachmittag (24.06.) die Leiche eines Kindes gefunden. Die Polizei hält einen Zusammenhang mit dem seit April vermissten sechsjährigen Arian aus Bremervörde in Niedersachsen für "sehr wahrscheinlich".



Ob es sich tatsächlich um den Jungen handelt, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Die Obduktion liefert jetzt aber erste Ergebnisse: Demnach lassen sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden finden, wie die Polizei in Rotenburg an der Wümme mitteilte. Es habe keinerlei Anhaltspunkte für strafbare Handlungen gegeben.



Zur genauen Todesursache wollte die Polizei mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des gestorbenen Kindes und seiner Familie keine Angaben machen.