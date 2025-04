"Schweren Herzens" wendet sich Sängerin Yvonne Catterfeld jetzt an ihre Fans: In einem Instagram-Post muss sie die Absage von zwei ihrer Konzerte mitteilen. Ausgerechnet die beiden Events, die zum Abschluss ihrer "Move-Tour" stattfinden sollten, sind betroffen.

Oft sind gesundheitliche Gründe der Anlass für Konzert-Absagen - nicht so bei Yvonne Catterfeld: In Leipzig und Dresden sind einfach zu wenig Tickets verkauft worden.



Das zuzugeben, dürfte der Sängerin nicht leicht gefallen sein. Dass sie es dennoch tut, zeigt, dass ihr Offenheit ihren Fans gegenüber wirklich am Herzen liegt: "Mir ist es wichtig, ehrlich mit euch zu sein", schreibt die 45-Jährige.