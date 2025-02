Der 22. Februar wird für Fans von "Stubbe - Von Fall zu Fall" ein harter Tag. Ab 20.15 Uhr zeigt das ZDF das Finale der Krimireihe mit Wolfgang Stumph in der Hauptrolle.

Doch nun, nach 30 Jahren, ist endgültig Schluss, auch für das Vater-Tochter-Gespann Wolfgang und Stephanie Stumph. Die 40-Jährige ist mit der Serie und damit vor der Kamera aufgewachsen.



"In der Rückschau ist es eher ein Wunder, dass es eine Reihe gibt, in der man über einen so langen Zeitraum Menschen chronologisch erwachsen und älter werden sehen konnte", sagt die inzwischen längst etablierte Schauspielerin.