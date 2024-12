Absolute Sensation für das Wacken 2025! Wie die Veranstalter bekannt gegeben haben, sind die Headliner beim W:O:A im kommenden Jahr ... Guns N' Roses.



Axl Rose, Slash und Duff McKagan werden am 31. Juli 2025 Hits wie "November Rain", "Welcome to the Jungle" und "Don't cry" vor mehr als 80.000 begeisterten Wacken-Fans zum Besten geben.



"Wir sind stolz, mit Guns N’ Roses ein absolutes Highlight setzen zu können. Für uns eine Gelegenheit, die es nur einmal im Leben gibt. Einfach sensationell", sagt W:O:A-Mitgründer und Veranstalter Thomas Jensen im Interview mit "The Bullhead".