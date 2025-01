Überraschungen gehören zum Showkonzept von Florian Silbereisen, auch bei den "Schlagerchampions" in der ARD. Dort ist die Liste der Stars lang: Andrea Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Maite Kelly, Matthias Reim und viele mehr kommen zur Show. Doch eines hat er schon vorab verraten: Florian Silbereisen will eine TV-Pause für mehrere Monate einlegen.

Die Silbereisen TV-Showpause ist geplant und ein wenig neidisch darf man auch werden. Denn Florian Silbereisen dreht erst auf dem "Traumschiff" und danach will er Urlaub machen.



Angst, es sich anders zu überlegen, hat er nicht. Man starte am anderen Ende der Welt in der "Südsee" verrät er. Etwa ein halbes Jahr will er sich zurückziehen. Er habe alle Anfragen abgesagt, erzählt er der "Bild"-Zeitung.



Aber die gute Nachricht für alle Fans: Das Ende der Pause steht schon fest. Pünktlich zum Sommeranfang will Florian Silbereisen wieder zurück sein.