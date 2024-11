Vor fast fünf Jahren lief im Ersten die letzte Folge der Kultserie "Lindenstraße". Für Fans der Serie gibt es nun neues Futter: Die beiden Serien-Urgesteine Rebecca Siemoneit-Barum und Claus Vinçon haben einen Podcast gestartet, in dem sie auf ihre Zeit bei der Lindenstraße zurückblicken und in Nostalgie schwelgen.

Über die gute alte Zeit

Im Podcast "Linsenstraße" kommen die beiden einmal in der Woche zusammen und nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise in die Serien-Vergangenheit. Siemoneit-Barum und Vinçon erzählen, wie sie ihre Zeit bei der "Lindenstraße" erlebt haben. Dabei geht es vor allem um ihre persönlichen Erlebnisse.



Darüber hinaus laden sie sich Fans der Serie, ehemalige Schauspielkollegen und Mitglieder des Produktionsteams ein. Die Mischung verspricht neue Perspektiven auf die Kultserie und lädt zum Erinnern ein.



Der Podcast ist seit Mitte Oktober online. Schon jetzt kann man sich die ersten sechs Folgen anhören, die jeweils zwischen 30 und 40 Minuten dauern. In der aktuellen Folge treffen Siemoneit-Barum und Vinçon auf Fernsehmoderatorin Aleksandra Bechtel. Jeden Donnerstag wird es künftig eine neue Folge geben.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Die längste Soap im deutschen Fernsehen

Die "Lindenstraße" gilt als erste deutsche Seifenoper. Mehr als 34 Jahre lief sie im TV und ist damit die längste Weekly Soap im Deutschen Fernsehen. Im März 2020 lief mit Folge 1758 die letzte Folge der Serie.



Der Abschluss der Seifenoper fiel genau in die Corona-Zeit. Ein Grund, weshalb Rebecca Siemoneit-Barum und Claus Vinçon nicht so richtig mit dem Langzeit-Projekt abschließen konnten. Auch das wollen sie mit ihrem Podcast nachholen.



Die Serie ist längst zum Kult avanciert. Die Küche von Mutter Beimer konnte man sogar eine Zeit lang im Haus der Geschichte in Bonn besichtigen.

Bildrechte: IMAGO / Jürgen Schwarz

Schon wieder in der Lindenstraße

So richtig wegzukommen von der "Lindenstraße" scheint Rebecca Siemoneit-Barum übrigens nicht. Aktuell ist sie nicht nur groß im Podcast-Geschäft, sondern auch Veranstaltungsleiterin für die Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße. Und dort liegt ihr Büro ausgerechnet ... in der Lindenstraße. Wo auch sonst?