Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass der in Deutschland damals noch relativ unbekannte Schauspieler Patrick Dempsey in der ABC-Serie "Grey´s Anatomy" über die Fernsehbildschirme flimmerte.



Und plötzlich flimmerten auch die Herzen der überwiegend weiblichen Zuschauer: Neurochirurg Derek "McDreamy" Shepherd wurde über Nacht zum absoluten Frauenschwarm.

Bildrechte: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Warum der Titel "Sexiest Man Alive" erst jetzt?

War Patrick Dempsey nicht schon mal der "Sexiest Man Alive?" Nein, tatsächlich noch nie! Was seine Fans aber schon lange wussten, ist nun auch offiziell: Das "People"-Magazin kürte den 57-Jährigen zu dem Mann, mit dem größten Sexappeal des Jahres.

Den Titel will Patrick Dempsey am liebsten behalten

"Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert", sagte der Schauspieler in der Titelgeschichte über die Auszeichnung. "Es ist schön, die Anerkennung zu bekommen, und natürlich macht mein Ego einen kleinen Sprung, aber es gibt mir auch die Plattform, es für etwas Positives zu nutzen."



Am meisten liegt ihm dabei das "Dempsey Center" am Herzen, das er zu Ehren seiner verstorbenen Mutter gegründet hat, um Krebspatienten und deren Angehörige zu unterstützen.



Der Titel "Sexiest Man Alive" wird jedes Jahr neu vergeben - völlig unverständlich für Patrick Dempsey. Er scherzte:

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es da noch irgendjemanden nach mir geben muss. Patrick Dempsey People

Bildrechte: IMAGO / Avalon.red

Auf seine Kinder macht die Auszeichnung offenbar wenig Eindruck, wie er im "People"-Magazin erzählte: "Sie machen sich nur über mich lustig, ziehen mich damit auf und finden ständig neue Gründe, warum ich es nicht sein sollte - das ist aber gut, denn sie halten mich jung".

Bleibt trotzdem die Frage: Warum ist Patrick Dempsey erst mit 57 Jahren so richtig sexy?

Auf diese Frage hat BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn eine ganz einfache Antwort:

Weil Patrick Dempsey erst jetzt, mit seinen grauen Haaren, erst richtig gut zur Geltung kommt! Im Ernst: Patrick Dempsey galt schon immer als Frauenschwarm - aber erst 2023 wird er vollends ernst genommen. BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn

Laut Susanne Klehn ereilte ihn das Schicksal, welches sonst vor allem Frauen in seiner Branche trifft: "Er wurde festgelegt und unterschätzt! Durch seine zahlreichen Rollen in Romantic Comedys und seinem jahrelangen Einsatz als "McDreamy", dem Oberschnuckel-Doc im Serien-Hit "Grey´s Anatomy", war er zwar ein Kassenschlager, aber für Tiefgang und Intellekt wurden andere Schauspieler besetzt und auch befragt."



Doch bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Spätsommer, bei denen Susanne Klehn vor Ort war, war für sie eine Sache ganz klar zu spüren: "Man entdeckt Patrick Dempsey gerade neu und das MUSS man auch. In Michael Manns Biopic "Ferrari" brilliert der 57-Jährige ganz abseits seines "super süß"-Images. Und er zeigt jetzt, dass er sogar einen Titel wie "Sexiest man Alive" klug zu nutzen weiß: Schon seit 2008 betreibt er das "Dempsey Center", ein Zentrum zur Unterstützung von Krebskranken und deren Angehörigen, welches er nun in jedem neuen Interview zur Wahl gekonnt in den Fokus rückt."

Smartsein ist das neue sexy. BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sind solche Auszeichnungen überhaupt noch zeitgemäß?

Wie auch Patrick Dempsey plädiere auch ich darauf, solche Listen mit Humor zu nehmen. Und in eher grauen Zeiten sind das doch Schlagzeilen, die einen kurz zum Schmunzeln bringen - und das schadet niemandem. BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn

"Tatsächlich würde ich solche Listen als veraltet einordnen, wenn es wirklich nur noch strikt nach Äußerlichkeiten ginge", fügt Susanne Klehn hinzu.



"Aber auch hier findet die notwendige Transformation statt: Bei den Gewinnern wird deutlich mehr auf den Inhalt in der schönen Verpackung geachtet. Die ausgezeichneten Männer (und Frauen!) haben klare Haltung zu wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Themen, setzen sich ein, erheben ihre Stimme. Sie sind Vorbilder ganz abseits des Beautywahns."