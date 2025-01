Barbara Meier, das beliebte deutsche Model, das einst davon träumte, Programmiererin zu werden, sorgte mit ihrem Comeback auf der Pariser Fashion Week für Aufsehen - und zwar 15 Jahre nach ihrem letzten Auftritt an der Seine.

Die Reise der 38-Jährigen in die Welt der Mode begann 2007, als sie die beliebte Fernsehshow "Germany's Next Topmodel" gewann. Der Sieg katapultierte sie in die internationale Model-Szene und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere.