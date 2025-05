"Ich komme wieder", kündigte Michael Wendler bereits vor einigen Wochen in einem Video an. Mit einem Konzert in der Diskothek Prater in Bochum starte er seine Tour. "Das wird 'ne Riesenparty. Ich freu' mich euch zu sehen", so der Sänger.

Nach Bochum weitere Konzerte geplant

Auch der Bochumer Club bewirbt den Auftritt auf seiner Homepage: Der "König des Popschlagers" werde nicht nur seine größten Hits zum Besten geben, sondern auch sein neues Album "Unfassbar stark" präsentieren.



Weitere Konzerte sind laut Wendlers Social-Media-Profilen in den kommenden Wochen und Monaten in Datteln, Salzwedel und in Oberhausen angekündigt.



Andere Veranstalter geplanter Konzerte, etwa im brandenburgischen Beelitz oder in Legden im Münsterland, hatten angekündigte Auftritte nach massiver öffentlicher Kritik wieder abgesagt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Vom Partyschlager-Liebling zur Skandal-Figur

Spätestens der Partyschlager "Sie liebt den DJ" machte Michael Wendler berühmt. Später trat er auch im "Dschungelcamp" oder im "Sommerhaus der Stars" auf. Doch dann kam Corona - und mit der Pandemie der Absturz. Michael Wendler löste damals mit einem Video zur Corona-Politik einen Eklat aus, weil er der Bundesregierung "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" vorwarf.



Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" tätig war, nannte ihn daraufhin einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung Wendlers über Deutschland als "KZ" wurde er dann komplett aus bereits gedrehten Folgen des Castingformats rausgeschnitten.



Danach spielte er in großen Fernsehproduktionen keine Rolle mehr.

Bildrechte: imago images/Future Image

Wie tickt "der Wendler" jetzt?