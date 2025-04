Das dachten sich auch die Heavy-Metal-Jungs der US-Band "Metallica": Im Vorfeld mehrerer Konzerte der "M72 World Tour" in den USA können sich Fans in Spendenzentren vor Ort Blut abnehmen lassen.

Sie sind zwar auf der Bühne laut, haben aber offenbar ein großes Herz für Wohltätigkeit: Die Band-eigene Stiftung "All Within My Hands" steht gemeinsam mit dem Amerikanischen Roten Kreuz hinter der Blutspende-Aktion während der US-Tour 2025. Nach Angaben der Organisation soll das Blut in Krankenhäusern zum Einsatz kommen.



Ob die Band-Mitglieder wohl auch Blut spenden? Die Fans sollten auf jeden Fall die Augen aufhalten!