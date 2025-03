Die Besetzung des neuen Marvel -Streifens liest sich wie die Gästeliste der Oscar-Verleihung. In einer fünfstündigen Videoankündigung wurde am Mittwoch (26. März) die Geduld der Fans erheblich strapziert, doch wer bis zum Ende durchgehalten hat, wurde belohnt.

In dem Live-Video wurde die komplette Besetzung von "Avengers: Doomsday" bekanntgegeben. Die Kamera filmte die Rückenlehnen von Regiestühlen ab, auf denen die Namen der Schauspielerinnen und Schauspieler standen - allerdings mit sehr langen Pausen zwischen den Schwenks zum nächsten Stuhl.



Auf den letzten Stuhl setzte sich schließlich Robert Downey Jr. - der schon im vergangenen Juli von Marvel als Bösewicht Doctor Doom angekündigt wurde.



Der Oscargewinner hatte viele Male das exzentrische Genie Tony Stark alias Iron Man verkörpert, zuletzt in "Avengers: Endgame". Darin kam der Superheld jedoch ums Leben, die Fans mussten von der Figur Abschied nehmen. Der Schurke Victor von Doom alias Doctor Doom ist im Marvel-Universum ein Erzfeind des Superheldenquartetts Fantastic Four. Sein entstelltes Gesicht verbirgt er hinter einer Maske, dazu trägt er einen grünen Kapuzenumhang.