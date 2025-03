Papst Franziskus liegt seit mehr als drei Wochen wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Nach mehreren Komplikationen in der vergangenen Woche habe sich der Zustand des 88-Jährigen "allmählich leicht verbessert", bleibe aber ernst, teilte der Vatikan am Wochenende mit.



"Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist in den letzten Tagen stabil geblieben und zeigt somit ein gute Reaktion auf die Therapie", hieß es am Samstag (08.03.). Franziskus habe kein Fieber. Das nächste Update soll es am Montagabend (10.03.) geben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Cristina Sille

Audio-Botschaft für die Gläubigen

Am vergangenen Donnerstag (06.03.) konnte man erstmals seit seiner Einlieferung in die Klinik wieder die Stimme des Papstes hören. Er wandte sich in einer Audiobotschaft an die Gläubigen und bedankte sich für ihre Gebete. Die Botschaft wurde auf dem Petersplatz abgespielt. Franziskus' Stimme klang angeschlagen, er rang mehrfach nach Luft.



Das Angelus-Gebet hatte Franziskus am vergangenen Sonntag (09.03.) erneut und bereits zum vierten Mal nicht persönlich sprechen können. In einer schriftlich verfassten Version der Ansprache dankte er den Ärzten und dem Pflegepersonal.



Zum Hintergrund: Der gebürtige Argentinier leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel befallen hat. Mindestens viermal hatte Franziskus in der Klinik Anfälle von Atemnot, teilweise verbunden mit Krämpfen und Erbrechen.

Keine Fotos, aber Gerüchte

Seit seiner Einlieferung ins Gemelli-Krankenhaus in Rom hat die Öffentlichkeit den Papst nicht mehr gesehen. Anders als Papst Johannes Paul II., der sich auch im Krankenbett fotografieren ließ, nutzt Franziskus dieses Kommunikationsmittel derzeit nicht. Das nährt Spekulationen über seinen tatsächlichen Gesundheitszustand.



Fest steht, dass der gebürtige Argentinier so lange im Krankenhaus liegt wie noch nie in seinem Pontifikat. Neben der Lungenentzündung mit verschiedenen Erregern kommt erschwerend hinzu, dass ihm seit einer Operation in jungen Jahren der obere Teil des rechten Lungenflügels fehlt.

Ärzte wagen keine Prognose

Hoffnung auf eine baldige Entlassung aus dem Krankenhaus gibt es derzeit nicht. Die Ärzte halten sich mit einer Prognose zum weiteren Verlauf zurück. Spekulationen über die Einrichtung einer speziellen Krankenstation im Wohnsitz des Papstes im Vatikan, der Casa Santa Marta, wies Franziskus' Umfeld zurück, wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtete.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Mosa'ab Elshamy

Rücktritt dementiert