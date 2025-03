Nach mehreren Anfällen von Atemnot am vergangenen Moontag habe er auch die Nacht von Donnerstag auf Freitag (07.03.) ohne Komplikationen überstanden. "Der Papst hatte eine ruhige Nacht und wachte kurz nach 08:00 Uhr auf", heißt es in einer knappen Mitteilung des Heiligen Stuhls.



Zudem konnte man am Donnerstagabend erstmals seit seiner Einlieferung in die Klinik wieder die Stimme des Papstes hören. Er wandte sich in einer Audiobotschaft an die Gläubigen und bedankte sich für ihre Gebete. Die Botschaft wurde auf dem Petersplatz abgespielt. Franziskus' Stimme klang angeschlagen, er rang mehrfach nach Luft.



Zum Hintergrund: Der gebürtige Argentinier leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel befallen hat. Mindestens viermal hatte Franziskus in der Klinik Anfälle von Atemnot, teilweise verbunden mit Krämpfen und Erbrechen. Obwohl der Papst tagsüber und nachts maschinell unterstützt wird, betont sein Umfeld, dass es sich nicht um eine vollständige künstliche Beatmung handelt.