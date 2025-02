Oberschwester Ingrid ist zurück in der Sachsenklinik - und ihre "In aller Freundschaft"-Kollegen freuen sich riesig! Für Schauspielerin Jutta Kammann sind die Dreharbeiten allerdings nicht ganz so wie damals.

"Es ist etwas sehr Besonderes"

"Ruhe, wir drehen!" - die Arbeit am Set war für sie lange Zeit Alltag. Für zwei Drehtage schlüpft Jutta Kamman nun noch einmal in die Rolle der Oberschwester Ingrid Rischke, die sie bis 2014 verkörpert hat.



Wieder Text lernen, früh vor Ort sein, in die Maske gehen und die Kollegen von früher wiedersehen. Wie fühlt sich das an?



"Das ist für mich inzwischen etwas sehr Besonderes. Und die Aufregung ist auch ein bisschen größer", lacht Jutta Kammann, die im März 81 Jahre alt wird.

Vertauschte Rollen im Schwesternzimmer?

Aufregung kann man sich bei einem Vollprofi wie Jutta Kammann kaum vorstellen. Die natürliche Autorität der strengen, aber immer fairen Oberschwester hat sie nicht verloren, findet Arzu Bazman:



"Es ist so, als wäre sie immer noch meine Chefin", schmunzelt die Schauspielerin, die die Rolle der Arzu Ritter spielt, über das Gefühl im Schwesternzimmer. Und das, obwohl Arzu Ritter ja inzwischen die Pflegedienstleitung in der Sachsenklinik übernommen hat.



Naja, zumindest so lange, bis ihre frühere Vorgesetzte auftaucht...

"Ein bisschen wie Familie"

Ach ja, früher. So fühlt es sich auch für die anderen Kolleginnen am Set von "In aller Freundschaft" an, die sich riesig freuen, "ihre" Jutta mal wieder dabei zu haben. Es ist halt schon ein bisschen wie Familie hier im Studio in Leipzig, wo die Serie gedreht wird. Schließlich spielen einige der Schauspieler schon seit Jahrzehnten miteinander.



So auch Alexa Maria Surholt alias Sarah Marquardt, die seit der ersten IaF-Folge dabei ist. Sie genießt die Stippvisite von Jutta Kammann ganz besonders:

Es ist schon ein familiäres Gefühl. Ich freu mich total, dass sie da ist! Sie ist superfit, ganz toll vorbereitet - eigentlich, als wäre gar keine Zeit vergangen. Alexa Maria Surholt BRISANT