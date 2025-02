Aktuell urlaubt die 53-Jährige in warmen Gefilden. Genießt das sonnige Wetter gemeinsam mit ihrer besten Freundin.



Trotzdem war es schwer für sie, ein Foto zu posten, auf dem sie im Badeanzug am Meer zu sehen ist.



Der Grund: Sie hatte Angst vor Bodyshaming: "Ganz ehrlich. Ich hatte Angst vor der Reaktion, Angst vor Äußerungen, die mich verletzen könnten, oder mir weh tun", schreibt Ilka unter das Bild, das sie nach der Ermutigung durch Freundin Albulena doch veröffentlichte. "Auch wenn es gleich Kommentare gibt, die vielleicht nicht so cool sind", wappnet sie sich.



Doch Ilka Bessin hat ihre Community wohl unterschätzt.



"Schade, dass man heutzutage überhaupt überlegen muss, ein normales Foto zu posten. Tolle Aussicht. Genieß deinen Urlaub", schreibt ein Fan und erntet dafür zahlreiche Likes.