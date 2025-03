Natürlich gefällt Balder sein neues Leben ohne Zigaretten viel besser: "Mir geht es besser als vor fünf Jahren, als ich 70 wurde. Der Witz an der Sache ist aber, dass es niemand bemerkt hat. Selbst nach drei Stunden in der Kneipe sagte niemand zu mir: 'Sag mal, rauchst du gar nicht mehr?'", erzählt Balder.



Dabei sei er früher schon nach einer Viertelstunde zum Qualmen rausgerannt, auch bei Schnee und Regen. "Das fällt jetzt alles weg, aber es fällt keinem Menschen auf", so Hugo Egon Balder.