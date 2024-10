Die Abschiedstournee steht unter dem Motto "Let's Do It Again, Again!". Begleitet wird Carpendale den Angaben zufolge von seiner 15-köpfigen Band, die das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch sechs Jahrzehnte nimmt.



Tickets für die 22 Konzerte umfassende Abschiedstournee sind ab dem 18. Oktober erhältlich. Und zwar hier.



Die Tour soll am 12. März 2026 in Riesa beginnen und am 18. April 2026 in Hamburg enden. Es ist die zweite Abschiedstour dieser Art. 2003 hatte Carpendale bereits seinen Abschied angekündigt. Nach vier Jahren Pause gab es dann die Rolle rückwärts.