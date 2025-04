Zu streng zu sich selbst

"Ich kehre zum Verzehr von Sauerteigbrot und etwas Käse zurück", erklärt die 52-Jährige in der neuesten Folge ihres "The Goop Podcast".



Gwyneth Paltrow, bekannt für ihren ultra-gesunden Lifestyle, gibt zu, dass sie sich eine Zeit lang in ihren selbst auferlegten Essensregeln verrannt habe. Dafür hat sie mittlerweile auch eine tiefenpsychologische Erklärung: 2022 starb ihr Vater, der Schauspieler Bruce Paltrow, nach langem Kampf an Kehlkopfkrebs. Ein einschneidendes und traumatisierendes Erlebnis für Gwyneth.

Ich denke, ich versuchte wirklich, meinen Vater stellvertretend zu heilen. Gwyneth Paltrow "The Goop Podcast"

Der Gedanke, dass sie ihre eigene Gesundheit mit einer strengen Ernährung beeinflussen könne, habe sie "regelrecht berauscht".



"Längerfristige Entzündungen und gesundheitliche Probleme" hätten ihre Sorgen weiter verstärkt. Außerdem, so Gwyneth, habe sie die Gene APOE3 und APOE4, die ihr Risiko, an Alzheimer zu erkranken, erhöhen. "Ich muss wirklich aufpassen, dass ich keine Entzündungen in meinem Gehirn habe."

Bildrechte: IMAGO / Allstar

Küchenfee Gwyneth: Grünes Licht für Kohlenhydrate

Mittlerweile pflegen sie und ihr Mann Brad Falchuk zwar einen lockeren Lifestyle, doch ihrem Image als Vorreiterin in Sachen gesunder Ernährung bleibt Gwyneth dennoch treu: Sie achte auch weiterhin auf möglichst "vollwertige und frische" Lebensmittel.



Bei Gwyneth Paltrow geht Liebe definitiv durch den Magen. Sie genieße es, ihre Herzensmenschen zu bekochen und zu verköstigen. Vor allem das samstägliche Frühstück sei ihr heilig. Die Küche? Gwyneths Raum für Kreativität, Erdung und Liebe.

Gwyneth - ein Magersuchts-Guru?