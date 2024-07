Er erfand das Sakko neu und ermöglichte, dass man zum Anzug auch einfach mal ein T-Shirt tragen kann - was er bis heute selbst noch vormacht, vorzugsweise in Blau. Doch nicht nur Mode hat ihn bekannt gemacht. Zum Armani-Imperium gehören auch Schmuck, Parfums, Inneneinrichtung und Luxushotels. Zeit, sich zurückzulehnen? Niemals!

80 Prozent von dem, was ich mache, ist Disziplin. Der Rest ist Kreativität. Meine Grenze ist der gute Geschmack.

Armani kommt am 11. Juli 1934 in Piacenza in Nord-Italien zur Welt. Nach der Schule beginnt er ein Medizinstudium, schmeißt es aber nach zwei Jahren hin. Später arbeitet Armani als Schaufenster-Dekorateur und Einkäufer für Herrenmode im berühmten Mailänder Kaufhaus "La Rinascente".