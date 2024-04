Frederick Lau der "Bauchschauspieler"

Doch der Ehrgeiz lohnte sich: Spätestens seine Rolle als amoklaufender Schüler Tim in "Die Welle" ebnete seinen Weg als Charakterdarsteller. Dafür gab es den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller.



Überhaupt sind Außenseiterrollen sein Ding. "Das Gelackte und Oberflächliche ist nicht meine Welt", sagte Frederick Lau 2014 im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung". Sich selbst bezeichnet er als "Bauchschauspieler".

Wenn ihn andere fragen, was er beruflich so treibt, antwortet Frederick Lau am liebsten: "Ich mach so Filmkram." Vor den ersten zwei, drei Drehtagen kann er immer schlecht schlafen, hat Versagensängste. Doch manchmal, so Frederik Lau im Podcast-Interview mit Barbara Schöneberger, "glaube ich auch mal, dass ich etwas kann."

Frederik und Annika Lau: "Da fliegen schon mal die Fetzen"

Auf der Leinwand ist er der Mann für intensive Rollen, im Privaten mag er es harmonisch. Seit 2015 ist Frederick Lau mit der Moderatorin Annika Lau verheiratet. Das Paar wohnt mit seinen drei gemeinsamen Kindern in Frederick Laus "Hood" seit Kindertagen: Berlin-Steglitz.



Kennengelernt haben sich beide 2013 bei einem Musikvideodreh. "Da war ich wirklich glücklich drüber", so Frederick Lau in "Mit den Waffeln einer Frau". "Ich war sehr aufgeregt, ich fand sie schon immer toll."



Im Interview mit der "Berliner Morgenpost" bezeichnet er Annika als seinen "Ruhepol", für den er sehr dankbar ist. Aber:

Natürlich funktionieren wir auch auf italienische Weise, das heißt, da fliegen schon mal die Fetzen. Es muss nicht immer alles rosarot sein. Hauptsache, wir wissen: Die Liebe ist immer da. Frederick Lau "Berliner Morgenpost"

Fredericks "Bros": So geht echte Männerliebe

Familie, Schauspielerei und Freundschaften - die drei Grundpfeiler in Frederik Laus Leben?



Der 35-Jährige spricht oft über seine Kumpels. Mit Schauspielkollege Kida Khodr Ramadan schrieb er 2018 sogar ein Buch über ihre innige Männerfreundschaft: "Zusammen sind wir Könige: Was Männer zu Freunden macht".



"Hätten wir uns früher getroffen, hätten wir uns die Arme aufgeritzt und wären Blutsbrüder geworden", so Kida Khodr Ramadan 2015 in der "SZ". Ihre Freundschaft besiegelt haben die beiden vor Jahren "bei einem Billig-Italiener in Schöneberg, auf der Mitte zwischen Steglitz und Kreuzberg". Und wenn man sich drei Tage nicht sieht, kommt schon mal eine SMS: "Ich vermisse dich."