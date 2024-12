Er ist einer der bekanntesten Comedians Deutschlands. Felix Lobrecht begeistert mit Bühnenprogramm, Podcast und Buch vor allem junge Menschen. Nun soll das Publikum erweitert werden: Sein aktuelles Programm "All you can eat" kommt ins lineare Fernsehen - und in die ARD-Mediathek.

Über die Jahre ist mein Publikum deutlich breiter geworden, früher war es so zwischen 20 und 30 Jahren und mittlerweile ist es eher zwischen 16 und 50 Jahren, aber auch ein paar Leute darüber hinaus - was ja dann für die ARD interessant wird, Spaß!

Für sein Live Programm "All you can eat" hat Felix Lobrecht im vergangenen Jahr den Deutschen Comedypreis in der Kategorie "Erfolgreichstes Live-Programm" gewonnen. Die Bühnenshow läuft am 10. Januar um 22.20 Uhr im Ersten und soll auch in der ARD-Mediathek abrufbar sein.