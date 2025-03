"Chuck Norris würzt sein Steak mit Pfefferspray", "Chuck Norris hört kein Heavy Metal, er isst es zum Frühstück", "Chuck Norris kann seine Haare unter Wasser trocknen" oder "Chuck Norris schläft nicht. Er wartet." Der US-Amerikaner, der am 10. März 85 Jahre alt wird, nimmt's mit Humor und postet diese Sprüche sogar auf seiner Website , wo er sich als Kämpfer durch und durch zeigt - mit nacktem Oberkörper beim Karate-Angriff, als Revolverheld und Texas Ranger oder als bärtiger Killer mit Knarre in der Hand.

Chuck Norris... ...heißt mit bürgerlichem Namen Carlos Ray Norris Jr. und war von 1993 bis 2001 Hauptdarsteller in 196 Folgen der Serie "Walker, Texas Ranger". In seinen Filmrollen spielte er oft den Superkämpfer mit sozialer Ader.

Woher kommen diese Witze? Die Ursprünge sollen bis in die 1980er Jahre zurückreichen, als Norris bereits in Filmen für seine übertriebene Härte bekannt war.



Der Durchbruch kam aber erst 2005, als der Late-Night-Moderator Conan O'Brien in seiner Sendung "Late Night with Conan O'Brien" regelmäßig Witze über Norris' Auftritte in der Serie "Walker, Texas Ranger" machte, in der er zum Beispiel fünf Männer gleichzeitig verprügelte. Dies löste eine ganze Internet-Bewegung aus, die bis heute nicht aufzuhalten ist.