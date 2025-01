Es folgten Fremdgehgerüchte und zahlreiche Anfeindungen gegenüber Barry Keoghan in den sozialen Medien. In einem Post auf X schrieb er: "Die Nachrichten, die ich erhalten habe, sollte kein Mensch jemals lesen müssen." Die Kommentare seien "ekelhaft" und würden sich gegen sein Aussehen, seinen Charakter und seine Rolle als Vater richten.



Unbekannte hätten sogar an der Haustür seiner Großmutter geklopft und vor dem Haus gesessen, in dem sein Sohn wohnt, um die Familie einzuschüchtern. Doch davon wolle sich der 32-Jährige nicht entmutigen lassen, wie er weiter schreibt: "Jeden Tag arbeite ich härter, um für meinen Sohn der beste Vater zu sein, den er sich vorstellen kann. Ich möchte, dass er stolz auf mich ist und immer weiß, dass ich zu ihm stehe."