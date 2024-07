Seit fast 30 Jahren wohnt Udo Lindenberg in Hamburg im Hotel Atlantic an der Alster. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Musiker sein geliebtes Domizil möglicherweise verlassen muss. Doch nun die Entwarnung - vom Panikrocker höchstpersönlich.

Trotz Renovierungsarbeiten in dem Luxushotel denkt sein berühmtester Gast nämlich nicht daran, die Segel zu streichen und seine Langzeit-Residenz zu wechseln: "Es betrifft nur den Hotelflügel, in dem ich mein Maleratelier untergebracht habe", so Lindenberg. Seine Suite werde dagegen von den Arbeiten nicht tangiert.