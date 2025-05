Ungewöhnlich für die Ex-Außenministerin, sie zeigt sich auch in Familie. Mit ihren Töchtern ist sie in einem Instagram-Post zum Schutz der Kinder nur von hinten zu sehen.



Die Töchter werden die bekannte Mutter nach New York begleiten. Ein Jahr zusammen im Big Apple. So lange geht die Stelle voraussichtlich.



Gegenüber Brisant hatte das Auswärtige Amt im April 2025 bestätigt, dass die beiden in New York eine Schule besuchen werden.