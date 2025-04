Die Energie von Anna fühlt hier heute glaube ich jeder. Es ist so viel Liebe im Raum. Jeder ist nett zueinander.

Den Abend wollte er trotzdem genauso durchziehen wie geplant. Das sei auch im Sinne seiner langjährigen Weggefährtin gewesen, sagte der 57-Jährige im RTL-Interview. Ihr zu Ehren hatte er vor einigen Wochen eine Gedenkstätte am Theater des Westens eingerichtet - auch um den Menschen einen Ort zum Trauern zu geben. Während der Vorstellung kullerten bei vielen Fans die Tränen, als die Rosenstolz-Klassiker erklangen. Am Ende betonte Peter Plate auf der Bühne noch einmal: "Dieser Abend war natürlich für Anna."

Unter den Gästen waren auch viele Promis, die teilweise selbst Rosenstolz-Fans sind. Moderatorin Kim Fisher sagte nach der Vorstellung: "Es war so ehrlich, [...] auch für Fans, für uns Fans genau richtig. Wir wollten auch einmal abgeholt werden und gemeinsam uns umarmen, weil Liebe ist alles."

Schauspieler Lars Eidinger fasste den Abend treffend zusammen: "Es geht wirklich um Liebe, so pathetisch es klingt. Aber der Peter Plate hat es am Ende auch noch einmal gesagt. Und es war spürbar."



Das Musical "Die Amme" mit den größten Hits von Rosenstolz ist ab sofort bis Ende Januar 2026 im Theater des Westens in Berlin zu sehen.