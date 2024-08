Es begann so romantisch: 2019 machte Stefan Mross seiner Anna-Carina vor laufenden Kameras einen romantischen Heiratsantrag. Seit 2016 waren sie da schon ein Paar. Die Hochzeit folgte im Juni 2020 bei Florian Silbereisen in der ARD-Show "Schlagerlovestory.2020".



Doch der Traum platzte: Am 11. November 2022 verkündeten sie dann in einem gemeinsamen Statement bei Instagram ihre Trennung. Wann genau die Scheidung ansteht, ist nicht bekannt.