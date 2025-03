Allein trifft man Märtha Louise eigentlich nie an: Entweder ist sie mit ihrem Mann Durek Verrett unterwegs, den sie am 31. August letzten Jahres geheiratet hat, oder mit ihren Töchtern Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah.



Obwohl Märtha Louises Töchter keine Titel tragen, stehen sie in der norwegischen Thronfolge an fünfter, sechster und siebenter Stelle.



Adel verpflichtet? Nicht bei ihnen: Die Welt der drei jungen Frauen spielt sich vor den Palastmauern ab. Ihre Leben? Kunterbunt, erfolgreich und so gar nicht royal.