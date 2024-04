Ein Leben abseits des royalen Trubels, dafür aber im puren Luxus: Pippa Matthews, ehemals Middleton, steht weniger im Rampenlicht als ihre große Schwester Kate, was aber nicht heißt, dass ihr Lifestyle weniger glamourös ist. Auch sie hat in eine der wichtigsten britischen Familien eingeheiratet. Zwar können die Matthews nicht mit Titeln protzen, dafür aber mit Geld.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kirsty Wigglesworth

James Matthews selbst verdiente sich laut der " International Business Times " als Hedgefonds-Manager eine goldene Nase, außerdem ist er Geschäftsführer der "Eden Rock Capital Management Group". Pippas Mann zählt aktuell zu den reichsten Männern Großbritanniens . Ein Leben auf der Überholspur kennt James Matthews: Bevor er zum erfolgreichen Businessmann wurde, jettete er als professioneller Rennfahrer durch die Welt und nahm unter anderem an der britischen Formel-3-Meisterschaft teil. Sportbegeistert ist er auch heute noch - und dem Adrenalin nicht abgeneigt. Pippa und er gelten als wahre Sport-Junkies. Die beiden fordern sich immer wieder neu heraus, nahmen gemeinsam sogar schon am Birkebeinerrennet, dem größten Skirennen der Welt, teil.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Neben seiner Arbeit leitet James Matthews die "Michael Matthews Foundation" und sammelt Spenden für wohltätige Zwecke. Namensgeber ist sein verstorbener Bruder. Tragisch: Michael Matthews stürzte 1999 bei einer Tour am Mount Everest in den Tod. Seine Leiche wurde nie gefunden.



James' jüngerer Bruder Spencer Matthews verriet in seiner Biografie: "James hat Michaels Tod sehr hart getroffen. Sie waren nur 18 Monate auseinander und beste Freunde."