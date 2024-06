Die Autobahn 9 in Oberbayern ist zum Teil gesperrt. Betroffen ist laut Autobahn GmbH zum einen der Abschnitt zwischen Ingolstadt-Süd und Langenbruck in beiden Fahrtrichtungen. Zudem sei der Abschnitt zwischen Pfaffenhofen und dem Autobahnkreuz Neufahrn erheblich eingeschränkt. Es werde empfohlen, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren.



Weitere Einschränkungen durch Überflutungen gab es zudem auf der A8 in Fahrtrichtung München im Bereich von Sulzemoos.

Wegen der Hochwasserlage fällt an mindestens 14 Schulen in fünf Landkreisen in Bayern in der neuen Woche der Präsenzunterricht aus.



Dazu zählen bislang die Landkreise Pfaffenhofen an der Ilm, Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Freising und Fürstenfeldbruck, wie das Kultusministerium in Bayern mitteilte.

Im Landkreis Günzburg läuft ein Sucheinsatz nach einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Offingen. Der 22-Jährige wird seit der Kenterung eines Boots der DLRG Wasserrettung am frühen Morgen vermisst, berichtet spiegel.de.



Im Ort Schrobenhausen wird eine 43-jährige Frau vermisst. Sie wird in einem vollgelaufenen Keller vermutet. Die Frau hielt sich im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf, als er überflutet wurde, wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilte.



Rettungskräften in der Stadt zwischen Augsburg und Ingolstadt gelang es bislang nicht, in den Keller vorzudringen.

Bei Arbeiten am Stromnetz ist ein Mann im Landkreis Freising in Bayern lebensgefährlich verletzt worden. Der 27 Jahre alte Beschäftigte eines Energieunternehmens habe einen Stromschlag erlitten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.



Er sei aus einem überfluteten Bereich am Rathaus in Allershausen geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Arbeiten sollen im Zusammenhang mit dem Hochwasser gestanden häben.

Das Hochwasser in Bayern hat ein erstes Todesopfer gefordert. Ein Feuerwehrmann ist in Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen.



Er sei bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert, teilte ein Sprecher des Landratsamts Pfaffenhofen an der Ilm mit.



Der 42 Jahre alte Mann war mit drei Kollegen auf der Ilm unterwegs, um eine Familie zu retten. Dabei sei das Boot gekentert. Die drei anderen Feuerwehrleute konnten gerettet werden.



Das Unglück ereignete sich demnach bei den Gemeindeteilen Uttenhofen und Affalterbach.

Zwei Waggons eines ICE mit 185 Passagieren an Bord sind in Schwäbisch Gmünd nach einem Erdrutsch entgleist. Die Reisenden blieben unverletzt, so ein Bahnsprecher.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marius Bulling



Schwäbisch Gmünd liegt etwa 50 Kilometer östlich von Stuttgart. Dort hatte es wie in weiten Teilen Baden-Württembergs seit Freitag erhebliche Niederschläge gegeben. Dem Bahnsprecher zufolge sprangen die ersten beiden Waggons gegen 23.20 Uhr aus den Gleisen, kippten aber nicht um.

Rund 100 Häftlinge, darunter 20 Frauen, sind in die Gefängnisse in Landsberg, Kempten und Aichach gebracht worden. Die Justizvollzugsanstalt in Memmingen in Bayern musste zuvor wegen des Hochwassers geräumt werden, wie die Leiterin der JVA Anja Ellinger mitteilte.



Die Feuerwehr sei am frühen Morgen angerückt und habe versucht, die Fluten mit Pumpen einzudämmen. Am Ende aber sei das Problem das Abwasser gewesen, das nicht mehr habe abfließen können.



"Wenn die Gefangenen nicht auf die Toilette können, wird es Ärger geben. Das wollten wir vermeiden", so Anja Ellinger.



Wann die Häftlinge zurückgebracht werden können ist offen. In der nächsten Woche sei nicht damit zu rechnen.