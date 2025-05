Hacke und Gießkanne sind in trockenen Zeiten die besten Freunde des Gärtners. Denn einfach nur gießen funktioniert nicht. Damit Feuchtigkeit eindringen kann und auch in den unteren Bodenschichten erhalten bleibt, muss die Oberfläche regelmäßig gelockert werden. ABER: Hacken Sie nicht zu tief. Gelockertes Erdreich trocknet leichter aus. Damit die Verdunstung möglichst gering bleibt und der Boden das Wasser möglichst lange speichert, sollten Beetoberflächen zusätzlich abgedeckt werden. Als Materialien eignen sich spezielle Mulch-Vliese, aber auch Gras oder Stroh. Auch die Blätter geernteter Pflanzen können auf dem Boden ausgelegt werden, Sonnenschutz bieten und so Verdunstungssperre sein. ÜBRIGENS: Auch die Pflanzen selbst sollten vor Hitze geschützt werden, damit die Blätter nicht verbrennen und Früchte matschig werden. Hier hilft ein ganz normales helles Vlies, wie es für den Winterschutz verwendet wird.

Der richtige Zeitpunkt, um Pflanzen zu gießen

In den frühen Morgen- oder in den späten Abendstunden ist die beste Zeit, um Pflanzen zu gießen. Dann sind die Temperaturen wegen der niedrig stehenden Sonne moderater, das Wasser verdunstet nicht ganz so schnell und kann vom Boden besser aufgenommen werden.



Wird in der prallen Mittagssonne gegossen, wirken Tropfen auf Blättern wie Lupen. Die Gefahr ist groß, dass die Blätter verbrennen.



Im Wurzelbereich gießen

Ein alter Trick, damit das Wasser auch unten im Boden ankommt und nicht an der Oberfläche verdunstet, ist, einen Blumentopf mit Abflussloch dicht neben einer Pflanze in die Erde einzugraben.



Wird die Pflanze über diesen Topf gegossen, sickert das Wasser tief ein und erreicht den Wurzelbereich der Pflanze besser, als wenn von oben gegossen wird. Außerdem wird die Pflanze dazu "erzogen", ihre Wurzeln in tiefere Schichten des Bodens wachsen zu lassen.