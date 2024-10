Wie dramatisch sind die finanziellen Probleme der gesetzlichen Pflegeversicherung? Laut einem aktuellen Medienbericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf Koalitionskreise droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Bundesregierung reagiert jetzt - und warnt vor Panikmache.

Was bedeutet das für die Versicherten in Deutschland?

Dem Medienbericht zufolge reicht die von den Krankenkassen bisher prognostizierte Erhöhung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte nicht aus, um die Pflegeversicherung vor der Zahlungsunfähigkeit zu retten.



Man ginge in der Regierung von einem Bedarf in Höhe von 0,25 bis 0,3 Prozentpunkten aus, heißt es.



Der Grund? Durch eine mögliche längere Phase der Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2025 müsse die Erhöhung schon vorbereitend dafür so ausfallen, dass das Geld mindestens bis zum Frühjahr 2026 ausreicht, so der Bericht.

Die Pflegeversicherung Die Pflegeversicherung ist neben der Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung ein Teil der Sozialversicherung.



Alle, die gesetzlich krankenversichert sind, sind automatisch in der sozialen Pflegeversicherung versichert. Privat Krankenversicherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen.



Die Beiträge werden zur Hälfte von den Versicherten (also den Bürgern) und zur Hälfte vom Arbeitgeber entrichtet.



Wer pflegebedürftig wird, erhält Leistungen aus der Versicherung. Pflegebedürftige haben die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie und von wem sie gepflegt werden. Allerdings deckt die soziale Pflegeversicherung häufig nicht alle Kosten der Pflege ab.

Wie hoch könnten die Beiträge für die Sozialversicherung steigen?

Derzeit gilt in der Pflegeversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von 3,4 Prozent - auch Rentner wären damit von einer Beitragserhöhung auf 3,7 Prozent betroffen.



Kinderlose zahlen 4 Prozent. Für Familien mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren gibt es Abschläge.



Eine Beitragserhöhung von 0,3 Punkten in der Pflege käme noch zu dem in der Krankenversicherung erwarteten Plus von 0,7 Prozentpunkten hinzu. Damit könnten die Sozialbeiträge zum Jahresanfang 2025 so stark steigen wie seit über 20 Jahren nicht mehr.



Gesundheitsminister Lauterbach will bald Konzept vorlegen

Das Bundesgesundheitsministerium erklärte dazu am Montag, diese Einschätzung könne nicht bestätigt werden. Dass die Pflegeversicherung aber sowohl kurzfristig wie auch strukturell Schwierigkeiten habe, sei bekannt.



"Deswegen wird der Minister wie angekündigt in Kürze ein Finanzkonzept vorlegen, um sowohl kurz- wie langfristig die Pflegeversicherung wieder auf stabilere Füße zu stellen", betonte das Ministerium.

Pleite mit Ansage

Die finanzielle Schieflage der Pflegekassen ist nicht neu. Die Pflegekasse stecke im Defizit und stehe kurz vor der Pleite, warnten auch die Betriebskrankenkassen im Mai und forderten einen Umbau der Versorgung:

Die Pflegebeiträge steigen ungebremst, ebenso die Eigenanteile Pflegebedürftiger in den Heimen. Die Pflegeversicherung muss dringend völlig neu ausgerichtet werden. Anne-Kathrin Klemm, Vorständin des BKK Dachverbandes tagesschau.de

Warum wird die Pflegeversicherung immer teurer?