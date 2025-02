An den Fingernägeln kauen oder auf die Lippen beißen: Fast alle machen das, zeigt eine repräsentative Studie eines Hamburger Forscherteams, die in der Zeitschrift "Psychologie heute" veröffentlicht wurde. 97 Prozent der Befragten sind bekennende Kauer oder Beißer, 24 Prozent geben sogar an, dass ihnen das einen gewissen Leidensdruck verschafft, also nicht gut tut.