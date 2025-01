Ob mehrmals am Tag, mehrmals die Woche oder mehrmals im Monat - wie häufig man selbst Hand anlegt, ist jedem selbst überlassen und birgt kein Gesundheitsrisiko. Wer allerdings durch die häufige Reibung Schmerzen im Intimbereich verspürt und sich sogar kleine Wunden bilden, der sollte mal eine kleine Pause einlegen, bis alles wieder verheilt ist.



Allerdings kann exzessive Selbstbefriedigung in seltenen Fällen zu psychologischen Problemen oder Beeinträchtigung des Lebens führen. Wenn durch die Masturbation also alltägliche Dinge in den Hintergrund rücken, wäre es ratsam, fachlichen Rat einzuholen.