Noch recht neu und unbekannt ist allerdings, dass es bei Männern ein bestimmtes Früh-Anzeichen gibt, dass mit dem Herzen irgendwas nicht stimmt: Erektionsprobleme.



2018 haben US-Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Journal of the American Heart Association" darüber berichtet, dass es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen erektilen Dysfunktionen, wie es in der Fachsprache heißt, und späteren Herzinfarkten.