Schlafmangel macht krank , schlechte Laune und mindert die Leistungsfähigkeit. Anhaltender Schlafmangel kann zu Kopfschmerzen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Gereiztheit oder Traurigkeit bis hin zur Depression oder Impotenz führen. Die Ruhephase braucht der Körper um richtig zu funktionieren: Im Schlaf verarbeiten wir, was wir am Tag gelernt haben, regenerieren unser Immunsystem und stärken unser Gedächtnis. Aber nach wie vielen Stunden ist man wirklich ausgeschlafen?

Auf die Frage nach der optimalen Schlafdauer gibt es keine allgemeingültige Antwort, denn jeder Mensch hat seine eigene. Es gibt verschiedene Studien , die zeigen, dass sieben bis acht Stunden für die meisten Menschen am gesündesten für das Herz-Kreislauf-System und die geistigen Fähigkeiten sind. Andere Studien deuten darauf hin, dass man mit weniger als fünf Stunden Schlaf auf Dauer gesundheitliche Probleme bekommt.

Seine eigene ideale Schlafdauer kann man mit ein bisschen Zeit selbst herausfinden: Wenn man mal Urlaub oder flexiblere Arbeitszeiten hat, geht man eine Zeit lang einfach dann ins Bett, wenn man müde ist, und schläft so lange, bis man von alleine aufwacht. Dann einfach die tägliche Schlafdauer notieren – das Mittel ist dann die ideale Stundenanzahl.

Je mehr Schlaf, desto fitter – das stimmt nicht ganz. Denn jeder, der am Wochenende mal sehr lange im Bett bleibt, merkt, dass man schlaftrunken und mit verquollenen Augen aufwacht und mitnichten wach und erholt.

Das liegt laut der Initaitive "Wissenschaft im Dialog" daran, dass sich der Schlaf in Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen und REM-Phasen gliedert. In REM-Schlafphasen verarbeiten wir Emotionen und Träume, hier verbraucht das Gehirn viel Energie. Im Laufe der Nacht nehmen die besonders erholsamen Tiefschlafphasen ab und die Leichtschlafphasen, in denen wir uns schneller durch äußere Einflüsse stören lassen, nehmen zu.