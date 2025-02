Fast alle Schnittblumen, die wir im Winter im Blumenladen finden, stammen von Großfarmen in Afrika oder Südamerika. Haupt-Exportländer für Rosen sind Kenia, Ecuador und Kolumbien. Die Blumen haben also einen weiten Weg hinter sich, bis sie bei uns in der Vase sind.



Doch nicht nur der Export ist schlecht fürs Klima: Die Produktionsmethoden in diesen Ländern sind häufig schädlich für die Umwelt und die Arbeiterinnen und Arbeiter, die diese Mittel versprühen.



Das Problem: Wegen des feuchten Klimas in den Ländern fühlen sich Schädlinge auf den Blumenfarmen pudelwohl. Daher werden vor Ort teils enorme Mengen an Pestiziden eingesetzt. Einige der Mittel sind zwar in Europa verboten, allerdings gelten für den Export die Regeln der Herkunftsländer.