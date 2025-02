Warum? Eine neue Studie aus diesem Jahr, die in der Fachzeitschrift "Brain, Behavior, and Immunity" veröffentlicht wurde, will herausgefunden haben, dass solche Clips die Abwehrkräfte des Menschen mobilisieren können. Konkret kamen die Forscherinnen der Universität Hamburg zu dem Ergebnis, dass das Betrachten solcher Videos zu einer erhöhten Aktivität in Hirnregionen führt, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen. Außerdem soll die Konzentration von Antikörpern im Speichel ansteigen.



Für die Studie sahen sich 62 Testpersonen kurze Videos an, die Menschen entweder mit oder ohne Anzeichen einer ansteckenden Krankheit zeigten. Währenddessen wurde den Angaben zufolge ihre Hirnaktivität gemessen und die Ausschüttung von Antikörpern zur Abwehr von Krankheitserregern in den Atemwegen analysiert.