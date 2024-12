Bleiben Sie in Bewegung. Ob Joggingrunde im Park, Online-Workout zu Hause oder eine beruhigende Yogasession - das wichtigste ist, sich vor allem zur Bewegung zu motivieren. Um es sich selbst zu Beginn ein wenig leichter zu machen, kann man zur Motivationssteigerung auch Alltagssituationen mit sportlicher Bewegung verbinden. Warum während des Fernsehabends nur auf der Couch sitzen, wenn man auch gleichzeitig ein paar Kniebeugen mit je einer Wasserflasche in der Hand machen kann - und dabei die Lieblingsserie schaut. Auf vielen Online-Plattformen kann man sich zudem kostenlose Trainingspläne herunterladen und die Trainingseinheiten per Videoanleitung (zum Beispiel auf YouTube) absolvieren.

Auch wenn bei vielen das Durstgefühl im Winter nicht so stark ausgeprägt ist wie im Sommer, ist Trinken genauso wichtig. Denn auch wenn wir in der kalten Jahreszeit weniger schwitzen, ist unser Körper trotzdem vielen Herausforderungen ausgesetzt. Besonders die Heizungsluft, die unser Zuhause so angenehm wärmt, lässt unsere Schleimhäute austrocknen - und damit sind wir anfälliger für Erkältungen.



Gesundheitsexperten empfehlen, dass man mindestens zwei Liter auch während der Wintermonate trinken soll. Vor allem bei der Arbeit am Schreibtisch oder bei körperlicher Anstrengung sollte man sich ans regelmäßige Trinken erinnern. Dazu stellt man das Getränk am besten in Reichweite und so, dass der Blick unweigerlich darauf fällt.