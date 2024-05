Lachgas ist günstig und legal verfügbar - an Kiosken, an Automaten oder online, unabhängig vom Alter. Deswegen ist es als Partydroge bei Jugendlichen so populär. Doch immer mehr Experten fordern ein Verbot. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, den Verkauf von Lachgas regulieren zu wollen.