Der Besitz von 25 Gramm getrocknetem Cannabis ist straffrei. Anbau und Abgabe soll vorerst über Anbauvereine möglich sein. Im Eigenanbau zuhause sind bis zu 50 Gramm sowie drei Pflanzen erlaubt. Geplant ist ein abgestuftes Inkrafttreten der Reform.



Das Gesetz ist am 1. April in Kraft getreten. Die Vorschriften für die Anbauvereinigungen jedoch erst am 1. Juli. Dies soll Behörden in den Kommunen genug Zeit für die Prüfung und Erteilung von Genehmigungen geben.